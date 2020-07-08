Россиянин с двумя сыновьями утонули при спасении тонущей дочери

В Новосибирске отец с двумя сыновьями утонули в реке Обь при спасении тонущей младшей дочери. Девочку удалось вытащить на берег, сообщает «НДН.Инфо».

По данным издания, семья была на реке 7 июля около 16:30 12-летняя девочка начала тонуть. Сначала ей на помощь бросился 14-летний брат. Подросток смог вытолкнуть ее из подводного течения, которое начало уносить девочку, но сам попал в него. Тогда ему на помощь побежал 22-летний брат и 50-летний отец, течение унесло всех троих.

По данным МЧС, все трое мужчин утонули, девочку удалось спасти. В ведомстве рассказали, что девочка купалась без присмотра взрослых в месте, где это запрещено. Следственный комитет начал проверку.

В июне трехлетний мальчик из Читы случайно завел припаркованную на берегу озера машину, скатил ее таким образом в воду и утопил сидевшего в салоне 51-летнего россиянина. Кроме ребенка и погибшего в салоне, был девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин, им удалось спастись.

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