Трехлетний мальчик случайно завел машину, скатил ее в озеро и утопил россиянина

В Чите трехлетний мальчик случайно завел припаркованную на берегу озера машину, скатив ее таким образом в водоем, и утопил сидевшего в салоне 51-летнего россиянина. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, вечером 18 июня мужчина с еще пятью людьми находился на берегу канала водозабора ТЭЦ-1, расположенного на озере Кенон. Около 19 часов по местному времени компания собралась уезжать и начала собирать вещи в припаркованную на берегу машину.

В это время трехлетний мальчик, сидевший на водительском сидении, случайно завел автомобиль. Он был оборудован механической коробкой передач и сразу съехал в воду. Кроме трехлетнего ребенка, в салоне был девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин, сидевших сзади. Из-за того, что канал ТЭЦ-1 достаточно глубокий, автомобиль быстро утонул. Взрослые помогли выбраться из салона детям, но не смогли спасти мужчину.

Следователи не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти, они начали доследственную проверку и намерены осмотреть автомобиль.

В конце января житель Ростовской области попытался прогнать кошек со своего участка выстрелом из ружья, прицелился в сторону уличного туалета и попал в пенсионерку, которая находилась там в тот момент. Женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



