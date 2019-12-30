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Задохнувшийся газом россиянин случайно убил двух человек

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В Коми житель поселка возле Ухты погиб, задохнувшись газом, и убил еще двух россиян. Об этом сообщило издание ProGorod со ссылкой на Следственный комитет.

По данным ведомства, 61-летний мужчина отправился в гараж и пропал, после чего жена отправилась искать его. Позднее ей помогли открыть дверь гаражного бокса, где она обнаружила мужа, сидящего в машине без признаков жизни. Двигатель при этом был включен.

На следующий день в соседнем гараже нашли тела 58-летнего мужчины и 50-летней женщины. По предварительной версии, 61-летний водитель включил двигатель, чтобы согреться, но не заметил, как концентрация выхлопных газов стала критической. Газ проник в соседний гараж, где находились мужчина и женщина — они также отравились. СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Омске жители одного из многоквартирных домов нашли возле него труп мужчины, стоявший на коленях. Следователи не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. По предварительной версии, причиной гибели стала асфиксия.

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