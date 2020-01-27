Россиянин решил прогнать кошек выстрелом и попал в пенсионерку в туалете

Житель Ростовской области решил прогнать кошек со своего участка выстрелом из ружья и попал в пенсионерку, которая в тот момент находилась в уличном туалете. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 января.

По данным телеканала, 63-летний гражданин выстрелил в сторону уличного туалета. В результате 83-летняя местная жительница была госпитализирована с ранением ноги.

25 января сообщалось, что в иркутском Усть-Илимске 31-летний местный житель застрелил троих человек в гаражном боксе. По версии следствия, в гараже между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в оппонентов и скрылся.

22 января в американском городе Блумингтон отец случайно подстрелил себя и четырехлетнего сына во время того, как понарошку боролся с сыном на кровати.

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