Россиянин застрелил трех человек в гараже

В иркутском Усть-Илимске 31-летний местный житель застрелил троих человек, их обнаружили в гаражном боксе. Об этом в субботу, 25 января, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в четверг, 23 января, в гараже между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в оппонентов, после чего скрылся, уточняет издание «Усть-Илимск сегодня».

Подозреваемый ранее был судим за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, решается вопрос об избрании меры пресечения.

21 января сообщалось, что житель Кош-Агачского района Республики Алтай попытался задушить свою жену и угрожал ей убийством за просьбу убраться дома. Нападавшего задержали. Он объяснил свой поступок неприязненным отношением к потерпевшей. Против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

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