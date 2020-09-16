Европейскую экономику решили «озеленить»

Руководство Евросоюза решило радикально «озеленить» европейскую экономику. Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Bloomberg.

По словам главы ЕК, власти ЕС пересмотрели глобальную политику в сфере экологии в сторону ужесточения. Согласно новым ориентирам, к 2030 году выброс углекислого газа должен быть сокращен на 55 процентов от уровня 1990-го вместо прежних 40 процентов.

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Такая цель потребует выпуска дополнительных «зеленых» облигаций. Так принято называть бумаги, эмитируемые для финансирования экологических проектов. В частности, в рамках масштабной программы восстановления континентальной экономики на 750 миллиардов евро, предусматривающей беспрецедентный по объему выпуск облигаций от имени ЕС, будут эмитированы «зеленые» бумаги на 225 миллиардов.

«Я понимаю, что повышение с 40 до 55 процентов слишком велико для одних и недостаточно для других [стран-членов ЕС]. Но наша оценка ясно показывает, что экономика и промышленность смогут справиться с таким вызовом», — сказала фон дер Ляйен.

Подробности новых правил еще не обнародованы, но эксперты предполагают, что они могут включать полный запрет на выпуск новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2030 года. Сейчас нормы приняты только на национальном уровне и предусматривают более отдаленные сроки.

Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что новая политика позволит активнее привлекать заемные средства через выпуск «зеленых» облигаций, поскольку внушит инвесторам уверенность в намерениях властей ЕС. Решение еще не окончательное и требует одобрения Европарламента.