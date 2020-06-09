Со спасением Европы от кризиса возникли сложности

Со спасением европейской экономики от вызванного пандемией коронавируса кризиса возникли сложности, пишет CNBC. Далеко не все страны Евросоюза поддерживают план Еврокомиссии, предполагающий помощь наиболее пострадавшим за счет заимствований на внешних рынках.

Как пишет издание, у многих стран ЕС возникли вопросы к предлагаемой программе. Главными противниками выступили Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. Они задаются тремя основными вопросами: сколько средств занимать, между кем распределять и как контролировать их освоение.

Страны высказывают тезисы о том, что заимствования должны быть распределены более равномерно и справедливо между пострадавшими с использованием четких и прозрачных критериев. Также споры вызывают методы привлечения. До сих пор неясно, кто будет выступать эмитентом облигаций, посредством которых будет происходить финансирование программы.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Климатическое оружие Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус

Выпускать бумаги могут как отдельные страны, так и Еврокомиссия. До сих пор такой инструмент использовался всего несколько раз в истории и для гораздо более скромных нужд третьих стран, не входящих в Евросоюз. Теперь же Еврокомиссия сама может выступить эмитентом, усилив тем самым собственную роль в общеевропейской политике и экономике.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают против использования общего долга ЕС. Они опасаются, что для погашения облигаций будут использованы новые налоги на уровне ЕС, введение которых станет беспрецедентной мерой.

Наконец, претензии связаны с механизмом распределения привлеченных средств. Основной план Еврокомиссии предполагает выделение 500 миллиардов евро через невозвратные гранты и 250 миллиардов через кредиты. Четыре страны выступают за пересмотр пропорций в пользу кредитов.

О запуске программы помощи, рассчитанной на 750 миллиардов евро, было объявлено в мае. Тогда же Германия и Франция предложили собственный план по выделению грантов на 500 миллиардов евро. Они должны пойти в основном на экологические и энергетические проекты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!