В России подскочили продажи машин

Продажи новых легковых машин и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России подскочили на семь процентов в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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За месяц было продано 154,1 тысячи штук. Высокий результат в октябре объясняется прежде всего успехами крупных игроков, у которых есть производство в России, сказано в отчете. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до минус 12,1 процента. АЕБ прогнозирует в этом году продажи будут на уровне 1,55 миллиона машин. Самой популярной моделью у российских автомобилистов оказалась Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года.

Ранее дилеры заявили о дефиците популярных машин в стране. Они уверены, что ситуация не улучшится до середины 2021 года. Цены на легковые автомобили взлетели в среднем на 12 процентов с января по сентябрь 2020 года.