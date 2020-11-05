Названы самые дешевые машины России

Седан Lada Granta назван самым дешевым автомобилем России, его цена составляет 483,9 тысячи рублей. Соответствующий рейтинг составила «Российская газета».

По ее данным, в тройку лидеров вошли хэтчбек Lada Granta за 500,9 тысячи рублей и лифтбек Lada Granta за 502,9 тысячи рублей. В топ-5 издание также включило универсал Lada Granta, который обойдется покупателю в 510,9 тысячи рублей, и седан Datsun on-DO, стоимость которого составляет 531 тысячу рублей.

В десятку самых бюджетных автомобилей также включили хэтчбек Datsun mi-DO (554 тысяч рублей), внедорожник Lada 4x4 (581,9 тысячи рублей), универсал Lada Largus (645,9 тысячи рублей), хэтчбек Lada Xray (653,9 тысячи рублей) и седан Renault Logan (660 тысяч рублей). Все модели из рейтинга выпускаются на АвтоВАЗе в рамках Альянса Lada-Renault-Nissan.

В сентябре компания «АльфаСтрахование» назвала самые угоняемые машины России. В топ-5 вошли кроссовер Toyota RAV4, седан Toyota Camry, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage.