Названы самые популярные массовые автомобили России

Названы самые популярные среди россиян автомобили массового сегмента. О них говорится в исследовании аналитического центра «АВИЛОН», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали спрос на автомобили в массовом сегменте за январь-октябрь 2020 года. Установлено, что популярностью у покупателей пользуются модели Hyundai Creta, Solaris и Tucson. Среди автомобилей Volkswagen самыми популярными моделями оказались седан Polo, а также кроссоверы Tiguan и Touareg.

Кроме того, популярными у россиян оказались автомобили Mitsubishi. Чаще всего жители России в первые 10 месяцев 2020 года покупали модели Outlander, Pajero Sport и L200.

Ранее «АльфаСтрахование» назвало самые угоняемые автомобили страны. В топ антирейтинга вошли машины японских и южнокорейских брендов. Лидерами стали кроссовер Toyota RAV4 и седан Toyota Camry. Также часто в России угоняют Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage.