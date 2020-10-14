Названы самые «бьющиеся» машины России

Самой «бьющейся», то есть чаще всего попадающей в крупные аварии, машиной в России оказался автомобиль премиум-класса Porsche. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику «АльфаСтрахование».

Речь идет о ДТП, после которых машина не подлежит восстановлению, а ее собственнику выплачивается полная страховая стоимость. По данным компании, на Porsche в 2020 году пришлось 0,75 процента таких ДТП. На втором месте оказались автомобили Infiniti (0,58 процента), на третьем — Mercedes-Benz (0,55 процента). Также «АльфаСтрахование» включило в список самых аварийных марок автомобилей: Jeep (0,51 процента крупных аварий), BMW (0,5 процента) и Audi (0,49 процента).

В массовом сегменте высок процент ДТП, после которых машина не подлежит восстановлению, у автомобилей Renault (0,54 процента), Lada (0,52 процента), KIA (0,5 процента) и Suzuki (0,48 процента).

Ранее компания назвала самые угоняемые автомобили России. Весной нынешнего года рейтинг возглавили машины японских и южнокорейских брендов: кроссовер Toyota RAV4, седан Toyota Camry, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage.