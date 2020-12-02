Россияне начали скупать автомобили Lada

В минувшем ноябре «АвтоВАЗ» установил рекорд по месячным продажам с декабря 2013 года, то есть с начала кризиса. Россияне купили более 38 тысяч автомобилей — это на 21,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Первое место заняла модель Granta с результатом 14,5 тысячи единиц, далее идет Vesta (11,8 автомобилей), чьи продажи выросли более чем на треть, и затем — Largus (4 тысячи).

Как отмечается в пресс-релизе, добиться таких продаж позволили государственные и собственные программы, а также поставки автомобилей в рамках госзакупок. Тем не менее результаты по итогам года в компании ожидают ниже, чем в 2019-м.

Ранее эксперты агентства «Автостат» предположили, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10 процентов.

Портал «Авто.ру», в свою очередь, подсчитал, что за январь-октябрь автомобили с пробегом в России выросли в цене на 16 процентов, то есть до 576,7 тысячи рублей.