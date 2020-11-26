Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей

В 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10 процентов. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат».

По их словам, это произойдет в случае роста курса доллара. За последние шесть лет средневзвешенная цена новой машины в России увеличилась на 66 процентов. В 2020 году рост составил 6,5 процента, что ниже темпов роста курса доллара (более 10 процентов).

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, это объясняется изменением структуры самого рынка. «Он сместился в сторону продаж более доступных моделей», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что автомобили с пробегом за январь-октябрь выросли в цене на 16 процентов (до 576,7 тысячи рублей). Они дорожали быстрее, чем новые машины, которые стали стоить больше на 15 процентов. Самыми популярными брендами оказались Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris, потеснив Lada. Цены на подержанные автомобили будут расти как минимум до весны 2021 года, уверены эксперты. С апреля до ноября их стоимость подскочила на 22 процента на фоне спроса из-за девальвации рубля и ожидания роста цен на новые автомобили.