Продажи автомобилей Lada рухнули в Европе

Продажи машин Lada в Евросоюзе в январе-ноябре этого года рухнули в 2,3 раза (до 1958 автомобилей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В ноябре продажи Lada упали почти втрое (до 105 штук). В целом реализация новых легковых автомобилей в ЕС в январе-ноябре сократилась на 25,5 процента в годовом выражении (до 8,91 миллиона штук). Самый большой спад был в Испании и Франции. ACEA ожидает, что продажи автомобилей по итогам года в Европе упадут на рекордные 25 процентов.

В ноябре «АвтоВАЗ» установил рекорд по месячным продажам машин с декабря 2013 года. Россияне купили более 38 тысяч автомобилей — это на 21,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место заняла модель Granta с результатом 14,5 тысячи единиц.

Ранее эксперты агентства «Автостат» предположили, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10 процентов.