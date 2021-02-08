Квартиры в новостройках Москвы впервые за полтора года подешевели

По итогам января 2021 года квартиры в новостройках «старой» Москвы впервые за почти полтора года подешевели — средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3 процента по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом, данный показатель опустился до отметки в 233,1 тысячи рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

За год цены на первичном рынке выросли на 16 процентов. Если в пределах МКАДа зафиксировали их снижение, то в Новой Москве и Подмосковье, наоборот, наблюдали прирост — 167,1 тысячи рублей (плюс 0,4 процента за месяц) и 117,9 тысячи рублей (плюс 2,5 процента) соответственно. Ситуацию в столице объясняют невысокой клиентской активностью, а также выходом на рынок большого числа корпусов по стартовым ценам.

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Количество ДДУ (договоров долевого участия) в январе снизилось почти в два раза (на 47 процентов) по сравнению с декабрем 2020-го. Это наибольшее падение за указанный период за последние пять лет. В «старой» Москве падение за месяц оказалось заметнее (минус 51,8 процента), чем в Новой Москве (минус 31,4 процента).

Также снизилась доля ипотечных сделок. В 2019 году с привлечением жилищных кредитов заключали 54 процента сделок, а по итогам 2020-го — уже 64 процента. Однако в январе данный показатель сократился до 63 процентов. При этом увеличилась средняя стоимость купленной квартиры. Для «старой» Москвы она составила 13,32 миллиона рублей (плюс 13 процентов за год), для Новой — 8,45 миллиона рублей (плюс 26 процентов). В Подмосковье зафиксирован рост на 24 процента — 5,82 миллиона рублей.

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