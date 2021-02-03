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В Москве обнаружили ультрадешевые квартиры

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специалисты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы обнаружили на столичном рынке недвижимости 17 ультрадешевых квартир. Они также заявили об опасности при покупке подобных объектов и призвали потенциальных владельцев проверять документы. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследования, каждая из найденных квартир стоит меньше трех миллионов рублей, а их площадь варьируется от 13 до 76 квадратных метров. В этом сегменте объекты различаются и по статусу. Так, кроме квартир, эксперты нашли на рынке дешевые апартаменты.

Эксперты предостерегли потенциальных покупателей и отметили, что «низкая оценка квартиры является однозначным признаком проблем». По данным исследования, владельцы дешевых объектов могут вынужденно продавать их из-за долгов или вступления в наследство. В первом случае сделка может быть оспорена, а во втором есть вероятность, что объявятся другие родственники, претендующие на жилье.

Покупателей также предупредили, что самые дешевые объекты на вторичном рынке относятся к переделанным из комнат студиям. При покупке такого объекта будущий владелец приобретает долю и рискует, так как в будущем к нему могут прийти инспекторы и заставить привести жилье в порядок, согласно поэтажному плану.

Ранее в январе эксперты из агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости» определили цену самых дешевых квартир на вторичном рынке в границах «старой» Москвы. Тогда при бюджете в 6-7 миллионов рублей можно было приобрести квартиру площадью 24-32 квадратных метра, расположенную в панельной пятиэтажке одного из спальных районов недалеко от МКАД.

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