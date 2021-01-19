Найдена самая дешевая съемная «двушка» в Москве

Самую дешевую съемную «двушку» в пределах «старой» Москвы можно найти в районе Гольяново за 25 тысяч рублей в месяц. Она находится неподалеку от станции метро «Щелковская» на верхнем этаже панельной пятиэтажки. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Недвижимость общей площадью 36 квадратных метров сдается на короткий срок — дом скоро снесут по программе реновации. В помещении имеется минимальная меблировка, а также кухонный гарнитур и бытовая техника. Установлены стеклопакеты, балкон не застеклен.

Второе место заняла двухкомнатная квартира за 27 тысяч рублей около станции «Октябрьское поле». Она находится на верхнем этаже кирпичной пятиэтажки. Площадь лота составляет 30 «квадратов». Имеется мебель, стиральная машина, кондиционер. В платеж уже включены все коммунальные платежи. Собственник готов рассмотреть любых нанимателей, в том числе и с домашними животными.

Замыкает рейтинг жилье за 28 тысяч рублей со свежим ремонтом — квартира в 15 минутах езды от метро «Бульвар Дмитрия Донского». Недвижимость расположена на 19-м этаже 24-этажного монолитного дома. Площадь объекта равняется 76 квадратным метрам. В помещении установлены стеклопакеты. Комнаты частично меблированы, на кухне есть гарнитур, также в наличии набор необходимой бытовой техники. Один из бонусов квартиры — три просторные застекленные лоджии.

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