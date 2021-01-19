Названа средняя стоимость посуточной аренды жилья в Москве

Средняя стоимость бронирования жилья в Москве в 2020 году составила 4450 рублей за сутки, тогда как в 2019-м данный показатель равнялся 3800 рублям. Об этом говорится в материале онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В качестве причины роста цен (плюс 17 процентов) эксперты называют пандемию коронавируса. Многие россияне из-за сложной эпидемиологической обстановки отказались от поездок в столицу, в том числе и на новогодние каникулы.

«Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву», — говорится в сообщении.

В целом за год количество бронирований недвижимости посуточно в Москве снизилось на 45 процентов. Однако длительность пребывания на съемной квартире осталось той же — в среднем жилье арендуют на три дня.

При этом риелторы предупреждали ранее, что уже в 2022 году российский рынок аренды жилья может столкнуться с избытком предложения, поэтому из-за высокой конкуренции собственникам квартир придется сдавать их по сниженным ценам.

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