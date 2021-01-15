Спецслужба США сняла «комнату отдыха» с туалетами рядом с домом Иванки Трамп

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, арендует небольшую однокомнатную квартиру в Вашингтоне. Она находится неподалеку от дома дочери американского президента Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с работой Секретной службы США.

Недвижимость Иванки Трамп и ее супруга-бизнесмена находится в районе Калорама, где до этого жили шесть президентов страны, в том числе Барак Обама и Франклин Рузвельт. Дом площадью 465 квадратных метров вмещает шесть спален и семь ванных комнат.

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Источник рассказал, что спецслужба сняла квартиру в качестве комнаты отдыха для своих агентов. Здесь есть туалеты, рабочие места с офисной техникой, а также кухня, чтобы готовить, когда все рестораны в районе закрыты. Стоимость аренды недвижимости в месяц и ее содержание превышает 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей) — немалая сумма по местным расценкам.

Ранее утверждалось, что Секретная служба сняла квартиру, поскольку агентам не разрешали пользоваться туалетом в резиденции дочери Трампа. Однако глава ведомства опроверг эту информацию, назвав ее очередной ложью.

Сообщается, что Трамп и Кушнер испытывают «огромное уважение и огромную благодарность» к Секретной службе и при необходимости не стали бы препятствовать ее работе у них дома. Но CNN объяснили в ведомстве, что сотрудники Секретной службы не запрашивают доступ в помещения частных резиденций и прилагают все усилия, чтобы проводить операции с минимальным воздействием на личную жизнь тех, кого охраняют.

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