Дом на принадлежавшем Трампу участке решили продать по рекордной цене

В американском городе Палм-Бич штата Флорида по рекордной цене решили продать особняк, который находится на участке, принадлежавшем президенту США Дональду Трампу. Владельцы хотят получить за объект 140 миллионов долларов (более 10 миллиардов рублей). Об этом сообщает Palm Beach Daily News.

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По данным газеты, Трамп владел участком площадью более шести акров (более 2,5 гектара) на побережье до 2008 года. Однако вскоре президент продал его компании, связанной с именем российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Несколько лет спустя предприниматель разделил территорию на три небольших участка и продал их. На одном из них новые владельцы построили дом, который теперь выставили на продажу.

Особняк и гостевой дом располагаются на участке размером в два акра (около гектара). В общей сложности в двух зданиях находятся девять спален, гостиная, столовая, бар, комната для игры в бильярд, тренажерный зал и терраса. На территории также есть бассейн с видом на побережье. Интерьер построек выполнен в светлых тонах с акцентами в виде белой лепнины и деревянных балок.

В декабре дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер приобрели участок земли на побережье американского острова Индиан-Крик в Майами, который также называют «бункером миллиардера». Стоимость недвижимости составила 31,8 миллиона долларов (на тот момент 2,3 миллиарда рублей). Вскоре эксперт раскрыла вероятные причины, которые могли побудить Трамп к покупке, и предположила, что такое решение семья президента приняла из соображений безопасности.

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