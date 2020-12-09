Дочь Трампа купила землю в «бункере миллиардера» в Майами

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер купили землю на побережье острова Индиан-Крик в Майами, США, который также называют «бункером миллиардера». Стоимость участка равняется 31,8 миллиона долларов (2,3 миллиарда рублей). Об этом пишет Page Six.

Частный, закрытый и охраняемый остров Индиан-Крик является одним из самых безопасных мест в штате Флорида. Здесь на 29 резиденций приходится 13 полицейских.

Перех уходом Трампа с президентского поста пара осмотрела множество объектов недвижимости и участков в районе городов Майами и Палм-Бич. При этом супруги по-прежнему владеют квартирой на Парк-авеню в Нью-Йорке, а также расширяют свой коттедж в Бедминстере (штат Нью-Джерси) неподалеку от Национального гольф-клуба Трампа.

В стоимость лота входит земля площадью 75 соток и персональная 61-метровая набережная. Участок находится в часе езды от частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. За приобретенную недвижимость Иванке и Джареду придется платить 472,8 тысячи долларов (около 35 миллионов рублей) налогов в год.

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