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Дочь Трампа задумалась о политической карьере

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Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка задумалась о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства. В настоящее время она находится в должности его советника. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, близкий к семье.

Как утверждает издание, Иванка Трамп намерена укрепить влияние в кругах республиканской партии или же выдвинуться на какую-либо политическую должность. Однако девушка пока уклоняется от ответа на вопрос, стремится ли она к должности президента.

Бывший чиновник Белого дома отметил, что Иванка Трамп действительно производит впечатление. «Если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это не то же самое, что баллотироваться», — добавил он.

Как сообщалось ранее, Трамп выражал обеспокоенность тем, что Министерство юстиции с приходом к власти Байдена может попытаться наказать его, избрав своей целью его трех старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также мужа Иванки Джареда Кушнера.

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