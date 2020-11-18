Бывшая подруга дочери Трампа рассказала о ее одержимости статусом

Дочь действующего президента США Иванка Трамп унаследовала от отца любовь к деньгам и похвале и с малых лет демонстрировала разделяемое им презрение по отношению к бедным людям. Об этом в опубликованном Vanity Fair эссе рассказала бывшая близкая подруга Иванки, журналистка Лисандра Орстром (Lysandra Ohrstrom).

По ее словам, Иванка Трамп с детства была одержима статусом и часто перекладывала на других ответственность за свои проступки в школьные годы. «У нее было Трамповское чутье на деньги, статус и власть, и унаследованный от отца инстинкт "бросать других под автобус", чтобы спасти себя», — написала Орстром.

Журналистка вспомнила, что когда ей было около 20 лет, она посоветовала Иванке получивший Пулитцеровскую премию роман Ричарда Руссо «Падение Империи», в котором фигурируют представители рабочего класса. По словам Орстром, рекомендация возмутила Иванку, и она спросила подругу, почему та решила, что ей будет интересно читать о «чертовых бедняках». При этом Орстром отметила, что Иванка всегда с удовольствием пересказывала слова тех, кто ее хвалил.

Она уточнила, что начала тесно общаться с дочерью американского лидера в седьмом классе и через много лет, в 2009 году, стала подругой невесты на ее свадьбе.

Ранее Лисандра Орстром раскрыла подробности отношения членов семьи действующего президента США к евреям. Кроме того, журналистка вспомнила о зависти Дональда Трампа к элитному клубу Waspy — конкуренту его курортного клуба Mar-a-Lago во Флориде.