Дочь Трампа увидела ненависть к евреям в украшении подруги и оскорбилась

Бывшая близкая подруга дочери президента США Дональда Трампа журналистка Лисандра Орстром (Lysandra Ohrstrom) раскрыла подробности отношения членов семьи к евреям. Ее эссе, посвященное Иванке Трамп, публикует Vanity Fair.

В частности, Орстром, которая придерживается пропалестинской позиции, рассказала о негативной реакции дочери Трампа на одно из ее украшений: Иванку оскорбила подвеска с именем Лисандры на арабском языке. «Она могла внезапно сказать: "Я его ненавижу", — поведала журналистка. — А однажды прямо посреди ужина она снова взглянула на цепочку и говорит: "Что чувствует твой парень, когда вы занимаетесь сексом и подвеска бьется о его лицо? Как ты вообще это носишь? Это же вопиющий терроризм"».

Согласно материалу, ненависть к ожерелью появилось у Иванки Трамп вскоре после того, как она начала встречаться с будущим мужем ортодоксальным евреем Джаредом Кушнером. Иванка приняла иудаизм, прежде чем выйти за него замуж.

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Кроме того, автор эссе вспомнила о зависти Дональда Трампа к элитному клубу Waspy — конкуренту его курортного клуба Mar-a-Lago во Флориде. Журналистка отметила, что Waspy исторически считался эксклюзивным местом, в основном предназначенном для евреев и других меньшинств, в то время как клубы Трампа слыли более доступными.

По словам Орстром, Трамп постоянно хвастался состоятельностью членов своего клуба, большинство из которых были евреями, перед представителями Waspy. «Они смеялись, когда Трамп называл своих самыми богатыми евреями в мире и похвалялся их роскошными машинами», — рассказала она.

Ранее в ноябре пользователи соцсетей вспомнили, какую сумму потратил проигравший на выборах в США Дональд Трамп на свою прическу за период президентства. Известно, что только за 13 лет съемок американского телешоу The Apprentice, создателем которого является Трамп, на средства по уходу за волосами и услуги парикмахера он потратил около 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).