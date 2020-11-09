Трампа высмеяли за потраченную на прическу сумму за время его президентства

Пользователи соцсетей вспомнили, какую сумму потратил проигравший на выборах в США Дональд Трамп на свою прическу за период президентства. Их публикации появились в Twitter.

Известно, что только за 13 лет съемок американского телешоу The Apprentice, создателем которого является Трамп, на средства по уходу за волосами и услуги парикмахера он потратил около 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

Юзеры начали высмеивать 74-летнего главу государства за большие деньги, выделенные на имидж. «Интересно, на макияж ты тоже тратишь тысячи?», «Когда мы увидим шоу, в котором Трамп снимает свои пряди за 70 тысяч?», «Трамп в самом деле тратит десятки тысяч долларов на волосы, но никак не может позволить себе нормальный автозагар», «Интересно, как Трамп будет выглядеть без ухода за волосами за 70 тысяч долларов?» — критиковали они в Twitter.

Trump spent $70,000 for hair styling pic.twitter.com/jm4Fk8xhUS — Tim Bezeau (@747flyboytim) September 28, 2020

7 ноября кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным главой США. Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.

В сентябре Дональд Трамп появился на публике на 10-сантиметровых каблуках и был поднят на смех. Американский лидер посетил город Кеноша в штате Висконсин, где его сфотографировали в синем классическом костюме и черных кожаных туфлях на каблуках, высота которых, по мнению пользователей соцсетей, составляет 10 сантиметров.