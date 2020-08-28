Мелания Трамп вышла в свет в неоновом платье и рассмешила пользователей

Жена президента США Дональда Трампа Мелания вышла в свет в наряде неонового цвета и рассмешила поклонников. Снимок публикует New York Post.



На размещенном кадре 50-летняя знаменитость запечатлена в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino с тонким красным ремнем. Она также надела туфли на каблуках в тон пояса. Стоимость наряда составляет 2700 долларов (200 тысяч рублей).

Отмечается, что в описанном образе первая леди посетила вечер Республиканского национального съезда вместе с супругом Дональдом Трампом.



Пользователи сети подняли внешний вид Трамп на смех в комментариях, сравнив ее с хромакеем (фон, использующийся для наложения на него другого кадра — прим. Ленты.ру). «Как создатель мемов я очень счастлива видеть Меланию Трамп в цветном зеленом платье!», «Мелания Трамп не могла решить, какое платье надеть, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter выбрать за нее», «Мелания пожалеет, что надела на себя хромакей», — высказались они.



Ранее в августе Мелания Трамп появилась на публике в куртке в стиле милитари, изготовленной люксовым брендом. Ее запечатлели во время выступления на съезде Республиканской партии. Она была одета в куртку цвета хаки марки Alexander McQueen и юбку длины миди.