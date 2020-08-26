Мелания Трамп выступила с речью в одежде как у 18-летней дочери Синди Кроуфорд

Жена президента США Дональда Трампа Меланиия появилась на публике в куртке в стиле милитари, изготовленной люксовым брендом. Об этом сообщает New York Post.

Первую леди запечатлели во время выступления на съезде Республиканской партии. Она была одета в куртку цвета хаки марки Alexander McQueen и юбку длины миди в тон. Отмечается, что стоимость вещи на сайте бренда составляет 1469 долларов (111 тысяч рублей) с учетом скидки.

В своей речи Трамп выразила поддержку тем, кто столкнулся с коронавирусом. «Невидимый враг COVID-19 пронесся по нашей прекрасной стране и поразил всех нас. Я искренне сочувствую всем, кто потерял близких, и я молюсь за тех, кто болен или страдает», — высказалась она.

По информации издания, в 2019 году в такой же куртке выходила в свет 18-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Тогда свой образ она дополнила мини-юбкой аналогичного цвета, черной сумкой, высокими сапогами и солнцезащитными очками.

Ранее в августе Мелания Трамп появилась на публике с одной из самых дорогих сумок в мире — Hermes Birkin. Ее запечатлели во время прибытия в Белый дом вместе с супругом и сыном. Она была одета в коричневое платье-рубашку бренда Stella McCartney стоимостью 700 долларов и туфли на каблуках. Ее образ дополнил упомянутый аксессуар в тон наряду.