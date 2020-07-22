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Объяснено тайное значение нарядов Мелании Трамп

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Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Журналисты объяснили тайное значение нарядов жены президента США Дональда Трампа Мелании. Информация появилась на сайте Express.

По информации издания, первая леди страны стала отдавать предпочтение более элегантным, а не откровенным вещам после того, как ее муж начал заниматься политической деятельностью в начале двухтысячных. «Мелания стала менять свой стиль и превратилась из веселой тусовщицы в серьезную политическую фигуру», — объяснил модный эксперт Джанни Касагранде (Gianni Casagrande).

Однако, несмотря на то, что 50-летняя Трамп выбирает консервативные наряды, она всегда добавляет интересные детали в свои образы, поскольку хочет выделяться на фоне своего супруга. «Мелания — фанат ярких цветов и необычного кроя. Она часто надевает необычные аксессуары и любит привлекать внимание общественности», — добавил Касагранде.

Специалист также подчеркнул, что наряды жены Трампа демонстрируют то, что она чувствует себя уверенно на посту первой леди. «Она не боится сочетать элегантные и сексуальные вещи, а также делать модные укладки и броский макияж», — высказался модный эксперт.

Отмечается, что любимыми дизайнерами Трамп являются Dolce & Gabbana, Roksanda Ilincic и Ralph Lauren.

В июне Меланию Трамп осудили в сети за голые плечи в церкви. Она посетила храм Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне в черном платье длины миди без рукавов. Пользователи обругали ее за выбор неподобающего наряда.

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