Объяснено тайное значение нарядов Мелании Трамп

Журналисты объяснили тайное значение нарядов жены президента США Дональда Трампа Мелании. Информация появилась на сайте Express.

По информации издания, первая леди страны стала отдавать предпочтение более элегантным, а не откровенным вещам после того, как ее муж начал заниматься политической деятельностью в начале двухтысячных. «Мелания стала менять свой стиль и превратилась из веселой тусовщицы в серьезную политическую фигуру», — объяснил модный эксперт Джанни Касагранде (Gianni Casagrande).

Однако, несмотря на то, что 50-летняя Трамп выбирает консервативные наряды, она всегда добавляет интересные детали в свои образы, поскольку хочет выделяться на фоне своего супруга. «Мелания — фанат ярких цветов и необычного кроя. Она часто надевает необычные аксессуары и любит привлекать внимание общественности», — добавил Касагранде.

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Специалист также подчеркнул, что наряды жены Трампа демонстрируют то, что она чувствует себя уверенно на посту первой леди. «Она не боится сочетать элегантные и сексуальные вещи, а также делать модные укладки и броский макияж», — высказался модный эксперт.

Отмечается, что любимыми дизайнерами Трамп являются Dolce & Gabbana, Roksanda Ilincic и Ralph Lauren.

В июне Меланию Трамп осудили в сети за голые плечи в церкви. Она посетила храм Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне в черном платье длины миди без рукавов. Пользователи обругали ее за выбор неподобающего наряда.