Раскрыто тайное значение цветов нарядов Кейт Миддлтон

Эксперт по цветотерапии (метод нетрадиционной медицины, во время которого на пациента воздействуют с помощью окрашенного в разные цвета света для его излечения — прим. «Ленты.ру») проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кетрин цвета нарядов и раскрыл их тайное значение. Об этом сообщает The Sun.

Публичные выходы Миддлтон оценивал специалист Жюль Стэндиш (Jules Standish). Оказалось, что чаще всего она носит одежду синего цвета — герцогиня появлялась в нем более 24 раз с января 2019 года. «Этот оттенок задает настроение спокойствия, мира и стабильности. В нем Кейт проецирует образ доверия, надежности и честности», — комментирует эксперт.

По словам Стэндиша, зеленый цвет Миддлтон предпочитает надевать в холодное время года и в поездки за границу, в частности в Ирландию, где названный цвет является национальным. «Зеленый передает дружелюбную и искреннюю сущность Кейт, подчеркивая при этом ее интерес к проблемам окружающей среды», — пояснил мужчина.

Следом идет белый цвет, который 38-летняя жена принца Уильяма чаще всего выбирала для посещения спортивных мероприятий. Так, например, в 2019 году она поиграла в белом наряде в крикет во время королевского тура по Пакистану. Далее по частоте идет черный цвет, в котором Кэтрин появляется преимущественно на вечерних мероприятиях.

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Кроме того, Миддлтон любит носить красную одежду на особые случаи. В 2019 года ее заметили в наряде винного оттенка во время ежегодной службы в честь Дня Содружества. Стэндиш подчеркнул, что «этот цвет говорит о сильном характере Кейт и о том, насколько хорошо она справляется со своей работой. Красный выделяется в толпе и заряжает энергией».

Отмечается, что в гардеробе герцогини также присутствуют наряды фиолетового и розового цвета. При этом последний является универсальным для любого случая.

По информации издания, реже всего жену принца Уильяма можно увидеть в одежде оранжевого оттенка. «Возможно, она считает этот цвет чересчур ярким, однако не исключено, что она носит его во время отдыха со своей семьей вдалеке от посторонних глаз», — добавил Стэндиш.

В мае в нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам. Журналисты обратили внимание на ее одежду во время виртуальных конференций на платформе Zoom. Как выяснилось, Миддлтон появилась в образах каждого цвета радуги, чтобы выразить поддержку медицинским сотрудникам, чья работа непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса.

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