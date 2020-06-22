Кейт Миддлтон нарядила детей в дешевую одежду для праздничного фото

Герцогиня Кембриджская Кэтрин выбрала для своих детей дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь Дня отца. Об этом сообщает Metro.

На размещенном кадре ее супруг принц Уильям запечатлен на качелях вместе с тремя детьми: Шарлоттой, Джорджем и Луи.

Так, дочь герцогов попозировала в джинсовом комбинезоне John Lewis за 10 фунтов стерлингов (861 рубль) и розовых кедах того же бренда за 24 фунта стерлингов (2067 рублей).

В то же время принц Луи сидит на коленях у отца в синем поло Gap с нашивкой в виде медведя и обуви марки Trotters. Стоимость вещей составляет 12 и 22 фунта стерлингов соотвественно (1034 и 1895 рублей).

Старшего сына супружеской пары Джорджа сфотографировали в зеленой футболке H&M за пять фунтов стерлингов (430 рублей).

Фото опубликовано @kensingtonroyal

Отмечается, что праздничная фотография была сделана самой Кейт Миддлтон. Она также поделилась другим снимком, на котором принц Уильям обнимается с детьми на газоне.

Ранее в июне сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на онлайн-встрече в дешевом украшении. Она провела виртуальную конференцию на платформе Zoom, во время которой поблагодарила британских волонтеров за их помощь в борьбе с пандемией. Миддлтон надела серьги-кольца из магазина Accessorize за пять фунтов стерлингов (430 рублей).

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