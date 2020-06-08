Кейт Миддлтон заметили в дешевых сережках из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на онлайн-встрече в дешевых сережках из масс-маркета. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Миддлтон и ее муж принц Уильям провели виртуальную конференцию на платформе Zoom, во время которой поблагодарили британских волонтеров за их помощь в борьбе с коронавирусом. Герцогиня надела белую рубашку бренда M.I.H Jeans за 255 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей) и дополнила свой образ серьги-кольцами из магазина Accessorize стоимостью пять фунтов стерлингов (434 рубля).

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Отмечается, что онлайн-встречу супружеская пара устроила в рамках Недели волонтеров, находясь в своем загородном доме Amner Hall, где они проводят карантин.

В апреле Кейт Миддлтон заметили на онлайн-встрече в дешевой блузке марки Zara. Она поговорила с детьми тех родителей, чья деятельность непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса, в рубашке Zara желтого цвета. Цена изделия на сайте бренда составляет 29 фунтов стерлингов (2755 рублей).

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