Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.

Герцогиня Кембриджская и ее муж принц Уильям посетили прием, устроенный заместителем премьер-министра Ирландии Саймоном Ковни (Simon Coveney), 4 марта.

Миддлтон запечатлели в винтажном розовом платье в горошек длины макси американского бренда Oscar De La Renta. Ее образ дополнили золотые серьги из магазина украшений Accessorize за пять фунтов (431 рубль). В качестве обуви были выбраны классические черные туфли на каблуке.

В феврале Кейт Миддлтон пришла на мероприятие организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета. Ее сфотографировали в зеленых брюках-кюлотах испанской марки Zara за шесть фунтов (500 рублей) и джемпере такого же цвета. Она также надела белые кроссовки Marks & Spencer стоимостью 29 фунтов (2444 рубля). Однако в этот раз украшения были выбраны более дорогие: изумрудные серьги от британского ювелирного дома Monica Vinader и кулон марки Daniella Draper.

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