Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета. Ее фотографии публикует The Sun.

В таком виде герцогиня Кембриджская посетила олимпийский стадион в Лондоне, чтобы пообщаться с юными спортсменами и поучаствовать в соревнованиях. На размещенных кадрах она запечатлена в зеленых брюках-кюлотах испанского бренда Zara за шесть фунтов (500 рублей) и джемпере того же цвета.

В качестве обуви были выбраны белые кроссовки марки Marks & Spencer стоимостью 29 фунтов (2444 рубля). Ее образ дополнили изумрудные серьги от британского ювелирного дома Monica Vinader и кулон марки Daniella Draper.

В феврале жена принца Уильяма уже появлялась на публике в одежде из масс-маркета. Ее наряд состоял из красного платья-миди испанского бренда Zara и пальто британской марки Hobbs, которое продается на официальном сайте магазина за 259 фунтов (около 22 тысяч рублей). Ее сфотографировали в черных сапогах Stuart Weitzman.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!