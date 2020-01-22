Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде в стиле 90-х

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой масс-маркетовой одежде в стиле 90-х. Ее фотографии публикует Daily Mail.

В таком виде герцогиня Кембриджская посетила детский центр Ely and Careau в Кардиффе в рамках однодневного тура по Великобритании. На опубликованных в сети кадрах она запечатлена в черной водолазке и плиссированной юбке с леопардовым принтом, популярным в конце прошлого века. Юбка продается в магазинах испанского бренда Zara и стоит 30 фунтов стерлингов (2442 рубля).

В качестве верхней одежды она выбрала длинное бежевое пальто Massimo Dutti. На сайте марки оно продается за 349 фунтов (около 29 тысяч рублей). Герцогиня дополнила образ золотым кулоном и серьгами бюджетного бренда бижутерии Accessorise.

В ноябре 2019 года Кейт Миддлтон вышла в свет с популярным в 1990-х годах ободком на голове. Аксессуар для волос бренда Zara, расшитый горным хрусталем, стоил 17,99 фунта стерлингов (1470 рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!