Кейт Миддлтон появилась на публике с дешевым аксессуаром из 90-х

Кейт Миддлтон вышла в свет с популярным в 1990-х годах ободком на голове. Об этом сообщает Metro.

Герцог и герцогиня Кембриджские почтили память погибших в военных конфликтах солдат на фестивале памяти в Альберт-холле в субботу, 9 ноября. Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на мероприятие в темно-синем платье с вырезом лодочкой и в черных туфлях на каблуках.

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Ее образ дополняли жемчужные серьги, черный бархатный пояс и ободок, расшитый горным хрусталем. Аксессуар для волос испанского бренда Zara, выбранный Миддлтон, стоит 17,99 фунта стерлингов (1470 рублей). Его до сих пор можно приобрести в онлайн-магазине марки.

В октябре Кейт Миддлтон приехала в модельный колледж для встречи с пакистанскими школьниками в дешевых туфлях. На ней была традиционная пакистанская куртка голубого цвета, брюки и шарф в тон. Свой наряд она дополнила парой остроносых туфель на каблуке британского бюджетного бренда New Look. Их стоимость составляла 38 долларов (меньше 2,5 тысячи рублей).

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