Кейт Миддлтон вышла на публику в дешевых туфлях

Кейт Миддлтон появилась на встрече с пакистанскими школьниками в дешевой обуви. Об этом сообщает Footwear News.

Герцог и герцогиня Кембриджские приехали с визитом в модельный колледж Исламабада во вторник, 15 октября. На Миддлтон была традиционная пакистанская курта (свободная рубашка до колен, которую носят как мужчины, так и женщины — прим. «Ленты.ру») голубого цвета, брюки и шарф в тон, изготовленные местным брендом Maheen Khan.

Кейт Миддлтон Фото: Tim Rooke / Shutterstock / REX

Свой наряд она дополнила парой остроносых туфель на каблуке бежевого цвета британского бюджетного бренда New Look. Стоимость обуви составляет 38 долларов (меньше 2,5 тысячи рублей).

В июле Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в кеды бюджетной марки. Журналисты заметили, что на благотворительные соревнования по поло King Power Royal Charity Polo Day в Уокингеме шестилетний принц прибыл в темно-синих парусиновых кедах без шнурков британской марки Trotters. Стоимость этой модели под названием Plum составляет 34 доллара (две тысячи рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!