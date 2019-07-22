Кейт Миддлтон обула сына в дешевые кеды

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа в кеды от бюджетной марки. Об этом сообщает Footwear News.

Журналисты заметили, что на благотворительные соревнования по поло King Power Royal Charity Polo Day в Уокингеме шестилетний принц прибыл в темно-синих парусиновых кедах без шнурков британской марки Trotters. Стоимость этой модели под названием Plum составляет 34 доллара (две тысячи рублей). Аналогичные детские кеды в ассортименте бренда представлены по цене от 16 до 80 долларов.

В мае 2018 года принца Джорджа назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках. По словам эксперта по этикету Уильяма Хансона, мальчикам из королевской семьи, которым еще не исполнилось семи лет, положено выходить на публику исключительно в шортах. «Длинные брюки носят дети из среднего класса и провинциалы. В аристократическом обществе Великобритании сыновей принято одевать в шорты», — пояснил он.

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