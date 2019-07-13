Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, выбрала для визита на теннисный матч — женский финал Уимблдонского турнира — платье от Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня предпочла темно-зеленое платье итальянского модного дома скромного фасона: длиной до колен, с рукавами чуть выше локтя, золотыми пуговицами и бантом у полностью закрытого ворота. Цена наряда — 2150 фунтов (около 2700 долларов, 170 тысяч рублей). Кейт уже появлялась в этом платье на публике во время официального визита в Канаду в 2016 году.

Кейт Миддлтон дополнила наряд сумкой Sicily цвета экрю от того же дома Dolce & Gabbanа, туфлями-лодочками в тон на шпильке и золотыми серьгами-кольцами Woodland Oak Leaf британского ювелирного дома Asprey.

Ранее в июне сообщалось, что герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон — возглавили рейтинг самых влиятельных людей года в Великобритании по версии журнала Tatler (Social Power Index). За ними последовали британский актер Идрис Эльба с женой, моделью Сабриной. Тройку лидеров закрыли правнук нефтяного миллиардера финансист Джозеф Гетти с женой Сабиной, дизайнеркой ювелирных украшений.

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