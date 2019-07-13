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Меган Маркл завернула сына в недорогой плед

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл завернула своего сына Арчи в недорогой плед для визита на первый в его жизни матч по поло. Об этом сообщает The Sun.

Пока отец ребенка, муж Меган принц Гарри, играл в поло, его жена и сын наблюдали за игрой. Арчи был завернут в плед из органического хлопка белого цвета с желтой каймой от гонконгской марки Malabar Baby. Стоимость пледа составляет 33 фунта стерлингов (около 2,6 тысячи рублей). Сама Меган была одета в прямое широкое летнее платье цвета хаки бренда Lisa Marie Fernandez по цене 545 фунтов (около 43 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов. За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев. Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих королевские дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

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