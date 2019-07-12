Раскрыта неудача молодости Меган Маркл

Меган Маркл пыталась получить работу модели на американском ток-шоу The Wendy Williams Show до встречи с принцем Гарри, однако потерпела неудачу. Об этом в очередном выпуске программы рассказала ведущая Венди Уильямс.

«Она пришла сюда, чтобы стать одной из наших моделей, — поведала Уильямс. — Это было до того, как она встретила мужчину, этого рыжего, Гарри. Но Меган знает шоу Венди, она хотела здесь работать».

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Программа выходит в эфир на протяжении 11 лет. Журналисты Daily Mail предполагают, что Меган Маркл пыталась попасть на передачу в 2011 году перед тем, как получила роль в сериале «Форс-мажоры».

В сентябре 2018 года стало известно, что именно верно подобранная одежда помогла бывшей актрисе Меган Маркл получить желаемую роль в сериале «Форс-мажоры». Появившись на пробах в топе сливового цвета и джинсах, она поняла, что такой наряд не соответствует ее персонажу. Тогда она бросилась в ближайший магазин и купила первое попавшееся черное платье.

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