Кейт Миддлтон «одержала победу» над Меган Маркл и стала самой влиятельной

Герцог и герцогиня Сассекские не вошли в рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler (Social Power Index), в то время как герцоги Кембриджские его возглавили. Список с именами всех «социально могущественных» личностей опубликован на сайте издания.

Таким образом, на первом месте рейтинга оказались британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. За ними последовали британский актер Идрис Эльба с моделью-женой Сабриной. Тройку лидеров закрыли правнук нефтяного миллиардера финансист Джозеф Гетти с женой Сабиной, дизайнером ювелирных украшений.

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Примечательно, что на четвертое место рейтинга попала семилетняя дочь Дэвида и Виктории Бэкхем Харпер. Ее родителей в список не включили. Журналисты Tatler отмечают, что празднование ее шестого дня рождения состоялось в Букингемском дворце.

Среди других самых влиятельных личностей — футболисты Джейми Реднапп и Алекс Окслейд-Чемберлен, певица Перри Эдвардс, а также бизнеследи Карол Бэмфорд с супругом Энтони.

Ранее в июне супруга принца Гарри Меган Маркл, напротив, стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании. Таковой ее посчитали журналисты модного издания Vogue. Вместе с герцогиней Сассекской в списке оказались создательница ее свадебного платья дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер и супермодель Наоми Кэмпбелл.

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