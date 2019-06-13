Кейт Миддлтон явилась на публику в неподобающем наряде в духе Меган Маркл

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пришла на ежегодный гала-ужин организации Action on Addiction, которая борется с наркоманией, в наряде с открытыми плечами. Об этом сообщает Elle.

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в настолько открытой одежде. На герцогине Кембриджской было кремовое платье Barbara Casasola из ткани в полоску с вырезом лодочкой. Свой образ она дополнила серебристыми остроносыми туфлями Jimmy Choo и клатчем в тон.

В июне 2018 года Жена принца Гарри Меган Маркл появилась на ежегодном параде Trooping of the Colour в платье с таким же вырезом. Ее нежно-розовый костюм изготовила американско-венесуэльский дизайнер Каролина Эррера — основатель одноименного бренда Carolina Herrera.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!