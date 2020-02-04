Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская и ее муж принц Уильям посетили морскую спасательную станцию в городе Мамблс (Уэльс). На опубликованных снимках она запечатлена в красном платье-миди испанской марки Zara и пальто британского бренда Hobbs, которое продается на официальном сайте магазина за 259 фунтов (около 22 тысяч рублей).

В качестве обуви 38-летняя Миддлтон выбрала черные сапоги Stuart Weitzman. Ее образ был также дополнен темными перчатками и различными аксессуарами: шарфом с принтом из розовых сердец в тон платья, красным клатчем, золотым кулоном и серьгами-кольцами.

В январе 2020 года Кейт Миддлтон уже появлялась в дешевой одежде в стиле 90-х. Ее наряд состоял из черной водолазки и плиссированной юбки с леопардовым принтом, популярным в конце прошлого века. Юбка продается в магазинах испанского бренда Zara и стоит 30 фунтов стерлингов (2442 рубля). Помимо этого, на ней было надето длинное бежевое пальто Massimo Dutti. На сайте марки оно продается за 349 фунтов (около 29 тысяч рублей). Герцогиня дополнила образ золотым кулоном и серьгами бюджетного бренда бижутерии Accessorise.

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