Кейт Миддлтон заметили в дешевой блузке из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на онлайн-встрече в дешевой блузке из масс-маркета. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Миддлтон и ее муж принц Уильям устроили виртуальную конференцию на платформе Zoom с детьми тех родителей, чья работа непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса. Герцогиня надела блузку Zara желтого цвета стоимостью 29 фунтов стерлингов (2755 рублей) и золотые серьги Catherine Zoraida за 165 фунтов стерлингов (более 15 тысяч рублей).

Журналисты издания заметили, что желтый цвет символизирует счастье и оптимизм, и предположили, что Миддлтон выбрала такую одежду, чтобы выразить свою поддержку семьям.

В феврале Кейт Миддлтон тоже появилась на мероприятии организации SportsAid в дешевом наряде из масс-маркета. На кадрах, опубликованных изданием The Sun, она запечатлена в зеленых брюках-кюлотах испанского бренда Zara за шесть фунтов (500 рублей) и джемпере того же цвета, а также белых кроссовках марки Marks & Spencer стоимостью 29 фунтов (2444 рубля).

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