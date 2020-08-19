Мелания Трамп появилась на публике с одной из самых дорогих сумок в мире

Жена президента США Дональда Трампа Меланиия вышла в свет с люксовой сумкой Hermes Birkin, которая является одной из самых дорогих в мире. Об этом сообщает Express.

Первую леди запечатлели во время прибытия в Белый дом вместе с супругом и сыном. Она была одета в коричневое платье-рубашку бренда Stella McCartney стоимостью 700 долларов (51 тысяча рублей) и туфли на каблуках. Ее образ дополнила сумка Hermes Birkin в тон наряду.

Отмечается, что в СМИ обратили внимание на то, что во время спуска с лестницы 50-летняя Трамп избегала руки президента США, который пытался поддержать ее. Вместо этого 50-летняя знаменитость прижимала дорогой аксессуар к своему дизайнерскому платью.

Пользователи Twitter сочли, что первая леди поступила так из-за наряда с пышной юбкой, которая развевалась на ветру. «Было ветрено. Она просто придерживала платье. Сойдя с лестницы, она взяла его за руку», — пояснил юзер социальной сети.

В июле журналисты Express объяснили тайное значение нарядов Мелании Трамп. По информации издания, она начала отдавать предпочтение более элегантным, а не откровенным вещам, после того как ее муж начал заниматься политической деятельностью в начале двухтысячных.