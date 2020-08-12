Мужчины начали скупать самые дорогие женские сумки в мире ради самоутверждения

Мужчины принялись покупать люксовые сумки Hermes Birkin, которые являются одними из самых дорогих сумок в мире, ради самоутверждения. Материал об этом публикует GQ.

Например, у американского спортивного аналитика Дэвида Оанча (David Oancea), более известного как Дэйв Вегас, в коллекции имеется шесть сумок упомянутой модели. На вопрос журналиста издания о том, чем его привлекают сумки, которые в основном носят женщины, он ответил: «Для меня это богатство, престиж и успех. Многие смеются надо мной, но, знаете, одна сумка стоит больше, чем их дом. Я использую аксессуары ради брендинга, чтобы обо мне говорили».

Дизайнер Вирджил Абло, который создал бренд Off-White, носил такие сумки еще до своей популярности: в его коллекции более десятка Birkin. Кроме того, Абло создал индивидуальный дизайн Birkin небесно-голубого оттенка для марки Off-White в 2015 году.

Фото опубликовано @virgilabloh

В свою очередь рэпер Дрейк (Drake) в течение многих лет коллекционировал разные модели люксового аксессуара для своей будущей жены.

По информации издания, чтобы купить Birkin в официальном бутике Hermes, где цены на товары начинаются от 11 тысяч долларов (более 800 тысяч рублей), нужно быть постоянным клиентом марки — тем, кто ранее уже покупал другие вещи, например одежду и товары для дома.

Линейка сумок Birkin в 2017 году появилась также на сайте розничной торговли StockX. «Я думаю, что за последний год Birkin приобрел большую культурную значимость, и теперь все больше мужчин узнают эту сумку за пределами модных кругов», — отметила директор платформы Рэйчел Макар (Rachel Makar).

Кроме того, изделие часто становится предметом обсуждения в сети. Например, американский рэпер Куэйво (Quavo) стал героем множества материалов в газетах из-за того, что подарил своей возлюбленной на день рождения упомянутый аксессуар, в то время как рэперша Карди Би удивила поклонников тем, что приобрела сумку такой же модели для своей двухлетней дочери Калчер.

Эксперт также подчеркнула рост числа знаменитостей мужского пола, которые приобретают данный аксессуар. «Мы видим, что все больше и больше бейсболистов, знаменитостей и артистов (особенно из музыкальной среды) носят Birkin или говорят о сумке. Она стала символом роскоши и богатства», — объяснила Макар.

В июле сумка люксового бренда установила мировой рекорд по дороговизне на аукционе. Речь идет о редкой модели Hermes Diamond Himalaya Birkin 25, которая изготовлена из кожи нильского крокодила и покрыта 18-каратным белым золотом и бриллиантами. Аксессуар продали за 300 тысяч долларов (почти 22 миллиона рублей).