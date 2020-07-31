Сумка люксового бренда установила мировой рекорд по дороговизне на аукционе

Французский дом Hermes установил мировой рекорд по дороговизне товара на аукционе. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о чрезвычайно редкой сумке Hermes Diamond Himalaya Birkin 25, которая изготовлена из кожи нильского крокодила, найденного в Африке. Кроме того, аксессуар покрыт 18-каратным белым золотом и бриллиантами.

Его продали за 300 тысяч долларов (почти 22 миллиона рублей) на аукционе лондонского дома Christie's во время онлайн-торгов 29 июля.

По информации издания, анонимный покупатель был одним из множества участников из 29 стран мира. Отмечается, что 34 процента желающих приобрести сумку впервые участвовали в торгах.

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Среди других аксессуаров на продажу были выставлены матовая белая сумка Hermès Himalaya Birkin 30 за 150 тысяч долларов (почти 11 миллионов рублей), Hermès Mini Picnic Kelly 20 II за 56 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей) и лимитированная модель Hermès Bleu Marine Faubourg Birkin 20, которую приобрели за 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

Ранее в июле самые дорогие в мире сумки Hermes Birkin начали продавать в полцены. Так, аксессуар люксовой марки подешевел в два раза во время пандемии коронавируса. Кроме того, из-за кризиса самую дорогостоящую модель Hermes Himalaya Birkin стоимостью 200 тысяч долларов так и не купили на аукционе, несмотря на то, что цена изделия была снижена до 100 тысяч долларов.