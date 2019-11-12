Проданы самые дорогие часы в мире

Часы Patek Philippe были проданы за рекордные 31 миллион швейцарских франков (чуть менее двух миллиардов рублей) на благотворительном аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Модель Grandmaster Chime 6300A-010 была создана специально для благотворительного аукциона Only Watch, который прошел в Женеве. Сумма, за которую продали эти часы, побила предыдущий рекорд в 17,8 миллиона долларов (1,15 миллиарда рублей), установленный в 2017 году принадлежавшими актеру Полу Ньюману Rolex Daytona. Все вырученные средства будут пожертвованы на исследования мышечной дистрофии Дюшенна.

Создатели часов вместили 20 функций, две из которых были реализованы впервые в мире. В частности, часы получили запатентованный корпус с двумя циферблатами: один — из розового золота, другой — из черного дерева.

Перед торгами предполагалось, что эта модель будет продана за три миллиона швейцарских франков (192,4 миллиона рублей). Сабина Кегель (Sabine Kegel), глава часового отдела в аукционном доме Cristie's, сказала, что часы были «самыми сложными наручными часами в истории, которые делают почти все, кроме приготовления кофе».

В августе 2019 года принадлежавшие наркобарону Хорхе Эдуардо Костилье часы марки RJ-Romain Jerome, были проданы в Мексике с аукциона по дешевке. Модель Titanic DNA 2007 года ушла с торгов за 8,7 тысячи долларов, притом что в свободной продаже цена таких часов составляет около 100 тысяч долларов.

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