Часы наркобарона с частичкой «Титаника» продали по дешевке

Принадлежавшие наркобарону Хорхе Эдуардо Костилье часы марки RJ-Romain Jerome, были проданы в Мексике с аукциона. Об этом сообщается в Twitter издания El Sol de México.

Модель Titanic DNA 2007 года, для изготовления корпуса которой использовался фрагмент обшивки парохода «Титаник», ушли с торгов за 8,7 тысячи долларов, притом что в свободной продаже цена таких часов составляет около 100 тысяч долларов. Новым владельцем часов наркобарона стал мексиканский ювелир и коллекционер Карлос Гонсалес.

Торги организовал Институт по возврату народу украденного, учрежденный в 2019 году указом президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Хорхе Эдуардо Костилья по прозвищу Косс, один из главарей наркокартеля «Гольфо», был арестован по подозрению в убийстве. Средства, вырученные от продажи конфискованных у него и других мафиози ценностей, направят на социальные проекты.

Компания RJ-Romain Jerome основана в 2004 году, главный офис располагается в Женеве. Специализируется на создании механических часов с усложнениями, с 2017 года представляет коллекции на женевском салоне высокого часового искусства (SIHH). Среди необычных часов марки — Moon Dust DNA («Лунная пыль»), для корпуса и циферблата которых использовались части скафандров астронавтов, фрагменты корпуса корабля Apollo 11 и лунный грунт; часы Eyjafjallajökull-DNA, выпущенные после извержения вулкана Эйяфьядлайекудль и декорированные фрагментами его породы; модели, выпущенные в сотрудничестве с марками Hello Kitty и The Pokémon Company International.

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