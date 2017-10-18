Швейцарцы сделали часы с бриллиантовой Hello Kitty

Швейцарский производитель часов класса люкс RJ-Romain Jerome выпустил совместную коллекцию с японской компанией Sanrio, создателем популярного персонажа Hello Kitty (белой кошки в аниме-стилистике), сообщает Watchesbysjx.

В ней три модели с изображением Hello Kitty на циферблате: в 40-миллиметровом стальном матированном корпусе с четырьмя характерными крепежными винтами, в корпусе с 70 бриллиантами круглой огранки по безелю и в таком же корпусе с циферблатом, на котором картинка кошки выложена бриллиантами и розовыми сапфирами.

Все три модели оснащены автоматическими механизмами калибра RJ003-A и выпущены лимитированными сериями по 76 экземпляров. Часы снабжены сменяемыми ремешками из белой либо розовой резины. Стоимость моделей — от 9 950 до 16 500 долларов.

Фото: RJ-Romain Jerome

Компания RJ-Romain Jerome основана в 2004 году, главный офис располагается в Женеве. Специализируется на создании механических часов с усложнениями, с 2017 года представляет коллекции на женевском салоне высокого часового искусства (SIHH).

В мае 2017 года RJ-Romain Jerome в сотрудничестве с фирмой The Pokémon Company International презентовала модель с турбийоном Tourbillon Pokémon, посвященную покемонам.